Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Bei Auffahrunfall verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Drei Personen sind am Dienstag bei einem Unfall in Großheide verletzt worden. Auf der Großheider Straße fuhr gegen 15 Uhr eine 79 Jahre alte Honda-Fahrerin auf einen vorausfahrenden VW auf. Der 46-jährige VW-Fahrer, seine 47-jährige Beifahrerin sowie die 67-jährige Beifahrerin im Honda wurden leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

