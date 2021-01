Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Vereinsheim

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Bei Unfall schwer verletzt

Eine schwere Beinverletzung hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Bernhausen erlitten. Die 69-Jährige fuhr gegen 9.15 Uhr mit einem 3er BMW die abschüssige Tiefgarageneinfahrt eines Hotels in der Obere Bachstraße hinunter. Da sie zu weit vom Ticketautomaten der Schranke angehalten hatte, öffnete die Fahrerin die Tür und stieg mit ihrem linken Bein hinaus. Im Anschluss rutschte sie vermutlich von der Bremse und ihr Automatikfahrzeug rollte los. Der Pkw durchbrach die Schranke und blieb am Rolltor stehen. Das Bein der 69-Jährigen wurde hierbei so unglücklich zwischen ihrem Wagen und dem Ticketautomaten eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden musste. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Spezialklink gebracht. Der BMW musste anschließend von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 8.000 Euro belaufen. (ms)

Kirchheim (ES): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Holzmadener Straße in Jesingen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Zeit von Sonntag, 15 Uhr, bis Dienstag, neun Uhr, über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere. Im Vereinsheim wurden eine weitere Tür sowie mehrere Schubladen mit brachialer Gewalt geöffnet. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Hechingen (ZAK): Unfall auf der B 27

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagmittag zu einer zeitweisen Vollsperrung der B 27 in Richtung Balingen geführt. Gegen 12.25 Uhr fuhr ein 88-Jähriger mit seinem auf 25 km/h gedrosselten Kia offenbar an der Anschlussstelle Hechingen-Süd verbotswidrig auf die Bundesstraße auf. Ein ihm nachfolgender, 61 Jahre alter Lenker eines VW Transporters, der ebenfalls auf die B 27 gewechselt hatte, krachte daraufhin mit seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen ins Heck des Kia, der noch gegen die rechten Leitplanken stieß. Bei der Kollision zog sich der Senior nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige war augenscheinlich unverletzt geblieben. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf zirka 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn bis zirka 13 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde vor der Unfallstelle abgeleitet. Bis zur vollständigen Freigabe der Fahrbahn kurz vor 14 Uhr wurde der Verkehr einspurig vorbeigeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Winterlingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Sachschaden von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Einmündung Ebinger-/ Friedrichstraße entstanden. Die 76-jährige Fahrerin eines VW Golf war gegen 9.20 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Ebinger Straße unterwegs und wollte an der dortigen Kreuzung nach links abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Renault Kangoo einer 51-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Ihr Golf wurde dabei noch auf einen verkehrsbedingt an der Einmündung wartenden BMW eines 34-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der Kangoo war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. (rn)

