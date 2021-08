Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kind angegriffen: Zeugen gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am vergangenen Mittwoch, 18.08.2021, in der Auricher Innenstadt im Fischteichweg ereignete. In einem Einkaufszentrum soll eine 39-jährige Frau gegen 17.45 Uhr in Höhe des Eiscafés auf ein zweijähriges Kind zugegangen sein und es mit ihrem Knie umgestoßen haben. Das Kind fiel auf den Hinterkopf und wurde verletzt. Die amtsbekannte Frau flüchtete zunächst in Richtung Georgswall, konnte jedoch von mehreren Passanten im Nahbereich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere eine Frau mit kurzen blonden Haaren und Brille sowie die drei Jugendlichen, die der Beschuldigten nach der Tat gefolgt waren, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

