POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz - 9.000EUR Sachschaden

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 20:05 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes "Netto" in der Oftersheimer Landstraße. Eine 19-Jährige BMW-Fahrerin war auf der Eisenbahnstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Einfahrt zum Supermarktparkplatz links auf diesen abbiegen will. Hierbei verwechselt die junge Frau vermutlich die Fahrspuren zur Ein- bzw. Ausfahrt auf den Parkplatz und kollidiert frontal mit einem 26-Jährigen Seat-Fahrer, der den Parkplatz auf der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße verlassen wollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 9.000EUR.

