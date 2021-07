Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag wurde zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr ein E-Bike in der Hauptstraße entwendet. Das abgeschlossene E-Bike war beim Alten Feuerwehrhaus abgestellt, als bislang unbekannte Täter es entwendeten und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Bei dem neuwertigen E-Bike handelt es sich um das Modell Kalkhoff Endeavour 7 B aus 2021. Es ist schwarz/grau und ein Herren 58 XL-Rad mit festinstalliertem Aufbaukoffer. Der Neupreis liegt bei rund 4.800EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonummer 06222-57090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell