Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbruch in Kinderhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagabend, 09.07.2021 und Montagmorgen, 12.07.2021 in ein Kinderhaus im Stadtteil "Im Rott" ein. Die Einbrecher hebelten zunächst das Fenster zur Mitarbeiterküche der Kindertageseinrichtung im Ida-Dehmel-Ring auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren hebelten sie die Wertfächer der Erzieher auf und entwendeten daraus mehrere Digitalkameras mit Speicherkarten, Tablet-PCs, zwei Notebooks sowie ein Mobiltelefon. Der Diebstahlschaden wird auf fast 7.000 Euro geschätzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise zu den Tätern konnten bislang nicht erlangt werden, nach derzeitigem Erkenntnisstand ist jedoch davon auszugehen, dass zumindest zwei Täter in die Einrichtung eingedrungen waren.

Im gleichen Zeitraum suchten Einbrecher ein weiteres Kinderhaus im Zwickauer Weg im Stadtteil Vogelstang heim. Die Täter hebelten das Fenster eines Gruppenraums auf und stiegen in die Räume ein. Im Inneren brachen sie mehrere verschlossene Türen und Schränke auf. Sie ließen einen Möbeltresor Bargeld, ein Notebook und ein Mobiltelefon mitgehen. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht abgeschätzt werden.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell