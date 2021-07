Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Hoffenheim: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz

Sinsheim-Hoffenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Ortsteil Hoffenheim erlitt ein 56-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Unfallermittler der Verkehrspolizei Heidelberg bog ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 6.40 Uhr von der Eschelbacher Straße nach links in die Straße "Große Minke" ein, fuhr dabei möglicherweise einen zu engen Radius und streifte den 56-Jährigen. Der Mann hatte sich offenbar zur Mitte der Fahrbahn hin eingeordnet, um seinerseits anschließend nach links in die Eschelbacher Straße abzubiegen. Er stürzte in der Folge zu Boden, wobei er sich dadurch schwere, aber, nach derzeitigen Informationen, keine lebensgefährlichen Kopfverletzungen zuzog.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Gesamtschaden ist gering.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell