POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 05.02.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Einbruch in eine Wohnung

Peine, Pfingstanger, 01.12.20 00:00 Uhr bis 04.02.21, 16:20 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter hebelten die Tür zu einer Wohnung auf und gelangen so unbefugt in die Wohnung. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung nach Diebesgut. Ob es etwas entwendet wurde, wird aktuell noch geprüft. Es entstand ein Sachschaden von 100EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruch ein. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 05171/999-0 bei der Polizei zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Peine, Danziger Straße, 04.02.21, 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr

In Abwesenheit des Geschädigten hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus. Die Täter konnten Bargeld erlangen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 600EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruch ein. Die Polizei bittet das sich Zeugen unter 05171/999-0 bei der Polizei in Peine melden.

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ohne Führerschein

Peine, Groß Ilsede, Poststraße, 04.02.21 14:05 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 25-jährige Fahrer eines Pkw kontrolliert. In der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann vermutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ein.

Betrugsversuche über die Corona Impf-Hotline

Peine, 05.02.21

Im laufe des heutigen Tages kam es vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Angerufen wurde unter der Nummer der Impf-Hotline (0800-9988665). Am Telefon versuchten die Anrufer persönliche Daten zu erfragen.

Beachten Sie, Sie können die Corona Impf-Hotline anrufen, um einen Termin für eine Impfung zu vereinbaren. Sie werden jedoch nicht von dieser Nummer angerufen. Wenn Sie solch ein Anruf erhalten, beenden Sie umgehend das Gespräch und informieren Sie ihre örtlich zuständige Polizei. Warnen Sie auch ältere Mitmenschen vor dieser Betrugsmasche.

