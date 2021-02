Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 5. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 04.02.2021, gegen 07:30 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am frühen Donnerstagmorgen ein 27-jähriger Autofahrer beim Einbiegen auf den Parkplatz eines Discounters an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Wolfenbüttel eine 57-jährige Fußgängerin. Durch den Anstoß stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht.

Schladen: Verkehrsunfall, hoher Sachschaden

Donnerstag, 04.02.2021, gegen 14:25 Uhr

Am Donnerstag, gegen 14:25 Uhr, ereignete sich an der Gielder Kreuzung (Landesstraße 500 / Kreisstraße 85) ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 18000 Euro entstanden ist. Demnach beabsichtigte ein 57-jähriger Autofahrer aus Schladen kommend mit seinem Auto nach links abbiegen. Ein nachfolgender 21-jähriger Autofahrer beabsichtigte offenbar links am Auto des 57-jährigen vorbeizufahren. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei diese erheblich beschädigt worden sind und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell