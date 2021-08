Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 21./22.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Nach Fahrradsturz schwer verletzt

Am Samstagvormittag befuhr ein 59-jähriger Mann aus Uplengen mit seinem Rennrad den Radweg in Mittegroßefehn, an der Auricher Landstraße in Richtung Leer. Im Einmündungsbereich zum Dreeskenweg übersah er das Ende des Radweges, bremste stark ab und verlor die Kontrolle über sein Rad. Der Mann stürzte schwer und verletzte sich erheblich. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Sanderbusch verbracht, nach bisherigen Erkenntnissen besteht aber keine Lebensgefahr.

Kriminalitätsgeschehen

Fahrräder gestohlen

Am Samstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, wurden zwei hochwertige Fahrräder entwendet, welche vor einem Fahrradgeschäft am Wallster Weg in Aurich ausgestellt waren. Es handelt sich um ein Trekking E-Bike der Marke Bulls mit schwarzem Rahmen und Griffe/Sattel in braun. Bei dem zweiten Fahrrad handelt es sich um ein Damenfahrrad der Marke Herkules mit weißem Rahmen und schwarzen Griffen/Sattel. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um zwei Täter (männlich und weiblich) gehandelt haben. Hinweise diesbezüglich werden an die Polizei in Aurich, unter der Telefonnummer 04941-6060 erbeten.

Lkw-Brand

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr wurde gemeldet, dass ein LKW in der Borsigstraße in Aurich in Brand geraten ist. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich um einen polnischen Lkw handelte, welcher bereits seit ca. sechs Monaten dort abgestellt war. Das Fahrzeug brannte nahezu komplett aus, die Brandursache ist bislang unbekannt und Bestandteil weiterer Ermittlungen.

PK Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendiebstahl

Ein 23-jähriger Mann aus Norden wird am Samstagnachmittag dabei beobachtet, wie er Waren in einem Lebensmittelgeschäft am Norder Marktplatz in seinen Rucksack verstaut, an der Kasse jedoch nur eine Packung Blättchen bezahlen will. Vom Personal darauf angesprochen, versucht er zu fliehen, kann aber mit Unterstützung eines couragierten Kunden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Geschäftsführung erstattet Strafanzeige bei der Polizei und erteilt ein Hausverbot.

Norden - Altkleidercontainer angesteckt

Ein 38-jähriger Mann aus Norden bemerkt in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Ortsteil Bargebur einen brennenden Altkleidercontainer und informiert die Rettungsleitstelle. Eine Streifenbesatzung der Polizei kann mit Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Übergreifen des Feuers auf daneben befindliches Gehölz verhindern. Die Feuerwehr öffnet den Container und löscht den Brand schließlich vollständig ab. Der Container wird durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Polizei leitet ein Verfahren wegen des Verdachtes auf Brandstiftung ein. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

PK Wittmund

Sonstiges

Landkreis Wittmund - Zahlreiche Ruhestörungen Die Polizeibeamten des Polizeikommissariates Wittmund und der Polizeistation Esens mussten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu zahlreichen Ruhestörungen ausrücken. Aufgrund des guten Wetters wurden viele Feiern im Außenbereich ausgelassen mit lauter Musik veranstaltet, weshalb in einigen Fällen ein polizeiliches Einschreiten erforderlich wurde. Nicht immer zeigten sich die Betroffenen hier einsichtig, sodass entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden mussten. Den Partyveranstaltern drohen nun empfindlicher Bußgelder.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell