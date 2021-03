Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim - nach Unfall geflüchtet

Westheim (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch parkte eine 46-jährige Autofahrerin ihren PKW am rechten Fahrbahnrand der Jahnstraße in Westheim. Am Mittwochmorgen stellte sie an ihrem geparkten Fahrzeug frische Unfallschäden fest. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand zu dicht an ihrem geparkten Fahrzeug vorbei und streifte es. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen Alfa Romeo handeln dürfte. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

