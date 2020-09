Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Beim Überholen gestreift

Zwei Pedelec-Fahrer erlitten bei einem Unfall am Mittwoch bei Biberach Verletzungen, einer davon schwere.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr war ein 49-Jähriger mit dem Pedelec auf dem Radweg von Warthausen in Richtung Biberach unterwegs. Er wollte einen vorausfahrenden 76-Jährigen überholen, der ebenfalls mit einem Pedelec fuhr. Dabei kam es zum Kontakt, worauf die beiden Radler stürzten. Der Rettungsdienst brachte den 49-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Pedelecs beträgt etwa 400 Euro.

