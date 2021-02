Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt (25.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall verletzt hat sich eine Radfahrerin am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Niederwiesenstraße. Ein 77-jähriger Peugeot Fahrer bog nach links in die Straße "Unterer Dammweg" ab und übersah dabei eine entgegenkommende 78-jährige Radfahrerin. Die Frau prallte gegen den Peugeot, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Während an ihrem Rad Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand, blieb das Auto des Unfallverursachers unbeschädigt.

