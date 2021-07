Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Zeugensuche: Trickdiebe erbeuten Schmuck und Geld *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Zeugensuche: Trickdiebe erbeuten Schmuck und Geld - Hanau und Frankfurt (Oberrad)

(fg) Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, nachdem eine 65-Jährige am Freitag um ihr Erspartes sowie ihren Schmuck gebracht wurde. Ein männlicher Anrufer, welcher sich als Polizeibeamter ausgab, rief am Freitagvormittag bei der Frau an und täuschte eine Notlage ihres Sohnes vor. Laut Anrufer habe der Sohn eine rote Ampel missachtet und sodann eine junge Frau überfahren. Um die anstehende Haft abzuwenden, solle sie nun einen hohen Geldbetrag übergeben. In der Zeit zwischen 9.45 und 15.30 Uhr wurde die Frau genauestens angewiesen, sodass diese letztendlich Schmuck und Bargeld an eine ihr unbekannte Frau übergab. Die Abholerin war etwa 1,60 Meter groß und hatte schulterlange schwarze Haare, die zu einem tiefen Pferdeschwanz gebunden waren. An der Stirn waren die Haare kurz und gekräuselt. Sie hatte braune Augen und trug eine Brille mit einem eckigen Rahmen. Die Unbekannte trug ein helles T-Shirt, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Lackhandtasche mit goldenem Blechverschluss. Die erste Übergabe fand kurz nach 12 Uhr in Hanau in der Rühlstraße/Hasenpfad statt. Die zweite Übergabe ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Buchrainstraße (90er-Hausnummern) in Frankfurt (Oberrad). Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Wer kann Angaben zu den Übergaben und der weiblichen Abholerin machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der beiden Tatorte gesehen?

Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Offenbach, 13.07.2021, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell