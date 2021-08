Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autos aufgebrochen

Hille (ots)

Auf dem Parkplatz der Verbundschule in Hille haben bisher Unbekannte in den Abendstunden des Donnerstags zwei Autos aufgebrochen. Bei beiden grauen Autos der Marke Opel hatten die Täter jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Während aus einem Astra ein Laptop entwendet wurde, stahl man aus einem Vectra eine Geldbörse mit Papieren. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

