POL-PDNW: Unfallverursacher spielt am Handy - Junge Frau entgeht nur knapp schwerem Unfall

Eine 19-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Sonntag, den 18.04.2021, gegen 08:30 Uhr, die B 271 von Wachenheim kommend in Richtung Forst. Etwa 200 m vor der Abfahrt "Auf der Myrrhe" kam ihr ein Auto entgegen, dessen Fahrer derart mit seinem Smartphone beschäftigt gewesen sein soll, dass er mit seinem Auto nahezu komplett auf die Gegenfahrspur abkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die junge Frau aus Wachenheim ruckartig nach rechts aus. Beim Versuch, das Fahrzeug anschließend wieder in die Spur zu bringen, schleuderte der BMW, kam nach rechts in den unbefestigten Straßengraben ab und blieb dort nach etwa 100 m unfallbeschädigt stehen. Die 19-jährige Fahrerin erlitt einen Schock. Hinweise zum Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324-933-0 entgegen.

