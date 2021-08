Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Motorradfahrer bei Unfall auf der L1 schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Riepe - Motorradfahrer bei Unfall auf der L1 schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ihlow schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen verließ gegen 16.20 Uhr ein 68 Jahre alter VW-Fahrer an der Anschlussstelle Riepe in Fahrtrichtung Emden die A31 und wollte auf die Friesenstraße (L1) in Richtung Oldersum fahren. Hierbei übersah er offenbar einen 65 Jahre alten Motorradfahrer, der auf der L1 in Richtung Aurich fuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Krad und dem abbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer aus Moormerland wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz und brachte den 65-Jährigen in eine Klinik. Der VW-Fahrer aus Ihlow blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Friesenstraße war im Einmündungsbereich für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Auch die Anschlussstelle Riepe der A31 in Richtungsfahrbahn Emden war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell