POL-DEL: LK Wesermarsch: Diebstahl von Elektro-Faltrad in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Bereits am Freitag, 02. Juli 2021, gegen 11:00 Uhr, stellte ein 82-jähriger Mann aus Nordenham sein weißes Elektro-Faltrad der Marke "Toppedo" verschlossen am Fahrradstand bei der ehemaligen Postfiliale ab. Als er gegen 12:00 Uhr zurückkam, war sein Fahrrad verschwunden. Am Falttrad sind kleine 20 Zoll-Räder verbaut. Außerdem ist an einem Rohr die Aufschrift 'Kadanie' aufgebracht.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

