Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Lattenzauns in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(fre) Am Dienstag, den 10.08.2021, gegen 14:30 Uhr entdeckte eine Mitarbeiterin einer Praxis in der Junkerstraße in Gronau (Leine), dass auf der gegenüberliegenden Seite der Praxis ein Lattenzaun in Flammen stand. Der Zaun geriet durch bislang ungeklärte Ursache in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Gronau konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Bereiche verhindert werden. Es entstanden Beschädigungen an zwei Zäunen, sowie eine Verrußung an der angrenzenden Garage. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Elze, unter der Telefonnummer 05068-93030, in Verbindung zu setzen.

