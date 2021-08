Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eigentümer gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 05.08.2021 wurde der Polizeiinspektion Hildesheim ein herrenloser Rollator gemeldet. Der Rollator stand am City Beach in Hildesheim und wurde zur Eigentumssicherung in die hiesige Dienststelle gebracht.

Der Eigentümer möge sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen.

