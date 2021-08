Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Unfall im Begegnungsverkehr

Hildesheim (ots)

Alfeld

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 10.08.2021, gegen 13.30 Uhr, auf der Winzenburger Straße in Höhe der Einmündung Gartenstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Winzenburger Straße in Richtung Innenstadt. Beim Vorbeifahren an den geparkten Fahrzeugen stieß er mit seinem linken Außenspiegel an den Spiegel des PKW einer entgegenkommenden 20-jährigen Alfelderin. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen goldfarbenen Mercedes der A-Klasse handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu melden./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell