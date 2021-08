Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

Am 10.08.2021, zwischen 12:00 und 14:00 Uhr ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem bisher unbekannten Kraftfahrzeug gegen einen geparkten VW Sharan gefahren, der am rechten Fahrbahnrand, unter der erlaubten Parknutzung des Gehwegs, abgestellt war. Am Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ereignete sich in der Ortschaft Wehrstedt, in der Straße Lammetal aus Richtung Bad Salzdetfurth kommend in Richtung Bültum, Höhe Hausnummer 61.

Der Verursacher hat sich am Unfallort nicht zu erkennen gegeben, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wird. Bei zeugenschaftlichen Hinweisen zu dieser Verkehrsunfallflucht melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell