Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuch in Kfz-Werkstatt.

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 09.08.2021, zwischen 20:30 Uhr und 24:00 Uhr, versuchen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Hannoverschen Straße einzubrechen. Der oder die Täter wirken auf zwei verschlossene Garagentore ein. Es gelingt ihnen, diese zu öffnen. Entwendet wird aber offensichtlich nichts. Auch hier nimmt die Polizei in Alfeld Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell