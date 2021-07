Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb greift zu

Kaiserslautern (ots)

Eine 80-jährige Frau zeigte am Mittwoch bei der Polizei einen Taschendiebstahl an. Beim Einkaufen wurde ihr die Geldbörse gestohlen. Die 80-Jährige hielt sich zwischen 12:45 und 13:15 Uhr in einem Supermarkt in der in der Pariser Straße auf. Ihre Geldbörse steckte in ihrer Tasche, die im Einkaufswagen lag. Unbemerkt angelten sich die Diebe das Portemonnaie der Frau. Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb einen dreistelligen Bargeld-Betrag, EC-Karte und den Personalausweis der 80-Jährigen. Weil sie vor ihrem Einkauf Geld abgehoben hatte und dabei wahrscheinlich ausgespäht wurde, gelang es den Dieben 600 Euro vom Konto der Frau abzuheben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell