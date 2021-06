Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Bronzeglocke gestohlen

Tecklenburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag (05.06.), 12.00 Uhr, bis Montag (07.06.), 07.00 Uhr, von der Freilichtbühne eine Bronzeglocke entwendet. Die etwa 40 Kilogramm schwere Glocke war mit einem Spanngurt und einem Stahlseil in circa 4,80 Meter Höhe an einem Gerüst befestigt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

