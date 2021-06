Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (06.06.), 21.00 Uhr, und Montag (07.06.), 06.45 Uhr, haben Unbekannte das Seitenfenster eines 1er BMW eingeschlagen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Wohnhauses an der Karolingerstraße 42 abgestellt. Die Täter schlugen die Scheibe an der Fahrerseite ein und entwendeten ein Portemonnaie aus dem Inneren des BMW. Der Sachschaden liegt bei etwa 350 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell