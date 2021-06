Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Kleinkraftrad und Helm gestohlen

Laer (ots)

Am Montag (07.06.) sind an der Bushaltestelle Hohe Straße ein weiß-schwarzes Kleinkraftrad der Marke Piaggio Aprillia SBA und ein Helm gestohlen worden. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug gegen 07.00 Uhr an der Bushaltestelle ab. Als er um 14.00 Uhr zurückkam, stand das Kleinkraftrad nicht mehr dort. Am Fahrzeug befand sich auch der Helm, Marke AGV Vallentino Rossi Design. Das amtliche blaue Versicherungskennzeichen des entwendeten Fahrzeugs lautet 184 NBR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell