Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Container

Saerbeck (ots)

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch (02.06.), 16.30 Uhr, und Samstag (05.06.), 08.30 Uhr, Zugang zu mehreren Baucontainern verschafft. Die Container waren auf dem Park & Ride Parkplatz am Kreisverkehr an der Ibbenbürener Straße abgestellt. Die Täter hebelten auf bislang unbekannte Art und Weise die Container auf und entwendeten mehrere Gegenstände. Darunter waren unter anderem zwei Asphaltschneider, eine Motorwasserpumpe und ein Batterieladegerät. Der Sachschaden liegt ersten Ermittlungen zufolge bei etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

