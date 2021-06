Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung an Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Samstag (05.06.), 18.00 Uhr, und Sonntag (06.06.), 08.45 Uhr, an der Sutrumer Straße Zugang zu einem Auto verschafft. Der schwarze Opel Astra stand am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 41. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten so in das Fahrzeug. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Der Sachschaden liegt bei etwa 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

