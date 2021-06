Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte haben sich an der Teutoburger Straße in der Zeit zwischen Freitag (04.06.), 20.00 Uhr, und Samstag (05.06.), 09.30 Uhr, Zugang zu einem Ford Fiesta verschafft. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 1 a neben einer Betonmauer abgestellt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Sie durchsuchten das Handschuhfach und die Mittelkonsole und entwendeten daraus verschiedene Dokumente. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315.

