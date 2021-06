Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zigarettenautomat aufgebrochen

Greven (ots)

Auf einer Streifenfahrt stellten Polizeibeamte am Sonntagmorgen (06.06.) gegen 03.00 Uhr einen beschädigten Zigarettenautomaten an der Einmündung Barkenstraße/Bismarckstraße fest. Nach ersten Ermittlungen haben Unbekannte den Automaten in der Zeit zwischen Samstag (05.06.), 0.00 Uhr, und Sonntag (06.06.), 03.00 Uhr, aufgehebelt und eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln entwendet. Der Sachschaden am Zigarettenautomaten liegt bei etwa 500 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

