Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Verkehrskontrollen an ausgesuchten Örtlichkeiten

Steinfurt (ots)

Am Fronleichnam Feiertag war das Verkehrsaufkommen relativ hoch. Zahlreiche Motorradfahrer, aber auch Pkw Fahrer waren auf unseren Straßen unterwegs. Grund genug, um von Seiten der Polizei den Verkehr an verschiedenen Hot Spots im Kreisgebiet zu überwachen. Da es in der Vergangenheit verschiedene schwere Verkehrsunfälle gegeben hatte, bei denen Motorradfahrer zu Schaden gekommen waren, lag das Hauptaugenmerk der eingesetzten Beamten auf motorisierte Zweiradfahrer. Die Verkehrskontrollen wurden an beliebten Örtlichkeiten in Lienen, Tecklenburg, Nordwalde und Ochtrup durchgeführt. Insgesamt wurden annähernd 80 Fahrzeuge kontrolliert. 28 Pkw Fahrer und 25 Motorradfahrer waren zu schnell unterwegs. An 16 Motorrädern wurden technische Veränderungen und andere Verstöße festgestellt, die von den kontrollierenden Beamten mit einem Verwarngeld geahndet wurden. Drei Motorradfahrer konnten ihren Ausflug nicht fortsetzten. Zwei trugen einen nicht zugelassenen Helm und bei dem dritten Motorrad waren die technischen Veränderungen so gravierend, dass auch hier die Weiterfahrt untersagt werden musste. Insgesamt 10 Motorradfahrer erhielten darüber hinaus eine Mängelkarte. Sie müssen den Originalzustand ihrer Maschine wieder herstellen und sie danach nochmal überprüfen lassen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell