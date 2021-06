Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Festnahme nach PKW-Aufbrüchen, Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine hat nach mehreren Einbruchsdelikten in Personenkraftwagen einen 28jährigen Mann aus Rheine festgenommen und bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Münster einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Dieser Haftbefehl wurde Anfang Mai umgesetzt. Der Verdächtige ist für die Polizei kein Unbekannter und bereits des Öfteren in Verdacht geraten, Pkw-Aufbrüche begangen zu haben. Er war in einem aktuellen Fall nach umfangreichen Ermittlungsarbeiten von einem Zeugen einwandfrei identifiziert worden. Dieser Zeuge hatte den Verdächtigen am Dienstag (27.04.), gegen 04.25 Uhr auf der Straße In der Friede bei dem Versuch, einen Pkw aufzubrechen, angetroffen und ihn zur Rede gestellt. Der Mann war daraufhin geflüchtet, ließ aber am Tatort ein E Bike und einen auffälligen Rucksack zurück. In diesem Rucksack fanden die Beamten Gegenstände, die zweifelsfrei aus früheren Einbruchsdelikten stammten. Einige dieser Gegenstände konnten bereits wieder an die Eigentümer ausgehändigt werden. Weitere Gegenstände konnten nicht zugeordnet werden, stammen aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus Pkw-Aufbrüchen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen und dem zurückgelassenen Fahrrad geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine 05971/ 938 - 4215.

Hier der Link zu den aufgefundenen Gegenständen: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/rheine-sichergestellte-gegenstaende-0

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell