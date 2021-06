Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 12-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (01.06.21) gegen 15.30 Uhr schwer verletzt worden. Es wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 12-Jährige aus Ibbenbüren fuhr zunächst an der Kreuzung Dörnebrink/Wilhelmstraße in Richtung Laggenbeck. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Mettingen war auf der Straße Dörnebrink in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung Wilhelmstraße wollte er nach links abbiegen. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Das Mädchen erlitt dabei schwere Verletzungen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.

