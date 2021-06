Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, 17-jähriger Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Altenberge (ots)

Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Vreden (Kreis Borken) ist am Montag (01.06.21) gegen 20.30 Uhr bei einem Unfall auf der Straße Hansell schwer verletzt worden. Der junge Mann befuhr mit einer 20-jährigen Sozia die Straße Hansell in Richtung Altenberge. In einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 9 kam er mit seiner schwarzen 125er-Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte in den Böschungsgraben. Dabei wurde der 17-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-jährige Sozia verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell