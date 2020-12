Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Versuchter Einbruch

LeichlingenLeichlingen (ots)

Am Donnerstag (03.12.) versuchten unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Straße In den Gärten einzubrechen. Die Bewohner bemerkten Einbruchspuren an einem Fenster und alarmierten die Polizei. Glücklicherweise blieb es hier bei einem Versuch.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

