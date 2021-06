Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Polizei fahndet nach gestohlenem Pedelec

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei in Ibbenbüren fahndet nach einem hochwertigen Pedelec, das am Sonntag (23.05.21) an einem abgelegenen Ort in Ibbenbüren-Laggenbeck gestohlen wurde. Das Pedelec wurde ersten Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr im Aatal entwendet - und zwar an einer sehr abgelegenen Stelle, an der sich ein Wassertretbecken befindet. Ein Zeuge hatte zur Tatzeit sieben Personen beobachtet, die sich an dem Ort getroffen haben. Vermutlich handelte es sich um Jugendliche. Ob eine Person aus der Gruppe etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein anthrazitfarbenes Rad der Firma Riese & Müller. Der Wert beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

