Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 5.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 08.40 Uhr und 13.35 Uhr in der Albert-Eber-Straße in Bietigheim-Bissingen eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Skoda, der auf dem Parkplatz vor einem Imbissstand abgestellt war. Anschließend machte er sich kurzerhand aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell