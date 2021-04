Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holzreste angezündet

Euskirchen (ots)

Bislang Unbekannte zündeten am Freitagabend (22.35 Uhr) in der Moselstraße Holzreste an, die sich an einer Holzterrassentür eines unbewohnten Einfamilienhauses befanden. Durch das entstandene Feuer geriet die Terrassentür des Gebäudes in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer. Die Ermittlungen hinsichtlich einer Brandstiftung sind aufgenommen.

