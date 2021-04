Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wegen Drogenhandels festgenommen

Euskirchen (ots)

Zivilfahnder der Polizei Euskirchen nahmen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) einen 24-Jährigen Euskirchener fest, da in einer Wohnung, in der sich der Beschuldigte aufhielt, eine nicht geringe Menge Marihuana aufgefunden wurde. Die Drogen wurden sichergestellt, der Euskirchener vorläufig festgenommen.

