Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 25-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Rheine (ots)

Bei der Kollision eines Autos mit einem Pedelec ist am Montag (01.06.21) gegen 18.38 Uhr auf der Brückenstraße in Elte eine 25-Jährige aus Rheine schwer verletzt worden. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Hörstel wollte gerade mit ihrem blauen Ford Fiesta von einem Privatgelände nach rechts auf die Brückenstraße in Fahrtrichtung Elte fahren. In diesem Moment fuhr eine 25-jährige Pedelec-Fahrerin aus Rheine auf dem Geh- und Radweg vor der Hauszufahrt entlang. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich die Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden von rund 50 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell