Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Gegenverkehr kommt zu weit nach links

Sulz (ots)

Die Polizei Sulz sucht den Fahrer eines dunklen Autos, der am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der alten B14 von Fischingen in Richtung Sulz fuhr und am Ende einer Rechtskurve teilweise auf die Gegenfahrbahn kam. Eine 49-jährige Ford Fiesta-Fahrerin kam deswegen erheblich in die Bredouille und musste nach rechts ausweichen um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie streifte mit ihrem Auto kurz die Leitplanke, wodurch rund 1500 Euro Schaden an der Karosserie entstanden. Der Fahrer des sportlichen Mittelklassewagens, der den Unfall auslöste, fuhr jedoch weiter. Ein hinterherfahrender Lastwagen ebenso. Hinweise nimmt die Polizei Sulz unter Telefon 07454/92746 entgegen.

