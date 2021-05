Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall am Zebrastreifen mit hohem Schaden

Rottweil (ots)

Auf rund 15.000 Euro Schaden schätzt die Polizei den Gesamtschaden an einem Mercedes und einem BMW, der bei einem Auffahrunfall in der Königstraße entstanden ist. Ein 66-Jähriger am Steuer des Mercedes bemerkte am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr zu spät, dass ein vor ihm fahrender 35-Jähriger BMW-Fahrer an einem Zebrastreifen bremsen und anhalten musste, weil ein Fußgänger die Straße überquerte. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt. Er musste ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell