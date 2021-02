Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Anzeige gegen Umweltsünder

Gelsenkirchen (ots)

Wegen starker Rauchentwicklung in Bulmke-Hüllen hat ein Zeuge am Freitagabend, 19. Februar 2021, um 18 Uhr Polizei und Feuerwehr verständigt. Es stellte sich heraus, dass der Rauch vom Hof eines Automobil-Betriebs an der Hochofenstraße kam. Dort hatten Mitarbeiter der Firma diverse Kabel verbrannt, um die darin enthaltenen Edelmetalle zu gewinnen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, verletzt wurde niemand. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Landes-Immissionsschutzgesetz.

