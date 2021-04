Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: LKW-Brand

Bitburg (ots)

Heute Nachmittag kam es zu einem LKW-Brand in der Neuerburger Straße in Bitburg. Hierdurch musste zwischen den beiden Kreisverkehrsplätzen an der ARAL-Tankstelle und dem EDEKA die Straße vollgesperrt werden. Das Fahrzeug wurde mittlerweile geborgen. Die Sperrung dauert aber derzeit wegen notwendiger Arbeiten an der Fahrbahndecke noch an.

