Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Geldern/Geldern-Veert (ots)

In Geldern ist es am Dienstagabend (20. Oktober 2020) zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die zum Garten gelegene Kellertür eines Einfamilienhauses an der Martinistraße auf. Sie gingen in die oberen Geschosse des Hauses und durchwühlten die Räume nach Diebesgut. Entwendet wurden mehrere Handtaschen und Schmuck. Die Täter flüchteten anschließend offenbar mit ihrer Beute durch den Wintergarten des Hauses in unbekannte Richtung. Im Zeitraum zwischen 18:00 und 21:15 Uhr drangen Unbekannte über die Garage in ein freistehendes Wohnhaus an der Haagsche[n] Allee ein. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Aus einer abgelegten Geldbörse stahlen die Diebe Bargeld. Sie flüchteten dann offenbar über eine Terrassentür durch den Garten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

