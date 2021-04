Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kradfahrer nach Kollision mit Reh schwerverletzt

Dreis-Brück (ots)

Am gestrigen Sonntagmittag befuhr ein 77jähriger Kradfahrer aus Mettmann die B410 in der Gemarkung Dreis-Brück in Richtung Kelberg. In einem dortigen Waldstück querte ein Reh die Fahrbahn der B410. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Kradfahrer und Reh, wodurch der Kradfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Mittels Rettungshubschrauber wurde der 77jährige in eine Klinik nach Bonn geflogen. Neben dem Rettungshubschrauber Christoph 10 waren das DRK Kelberg mit Notarzt als auch Beamte der PI-Daun im Einsatz.

