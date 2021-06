Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Wohnung

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (02.06.21) in der Zeit zwischen 21.05 Uhr abends und 06.40 Uhr am nächsten Morgen in eine Wohnung an der Straße Brüggemeyers Kamp eingebrochen. Sie verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zur den Räumlichkeiten. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. In mehreren Zimmern wurden Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

