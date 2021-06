Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Wartung der Telefonanlage im Dienstgebäude Steinfurt am Dienstag, 08.06.2021

Steinfurt (ots)

Das Polizeigebäude in Steinfurt ist am kommenden Dienstag (08.06) auf Grund von dringend notwendigen Wartungsarbeiten telefonisch unter der Telefonnummer 02551- 15-0 und anderen Nebenstellen nicht zu erreichen. Die Wartungsarbeiten werden etwa 40 Minuten in Anspruch nehmen und werden in dem Zeitfenster von 06.00 Uhr bis 08.00 Uhr durchgeführt. In dringenden Fällen ist die Polizei über die Notrufnummer 110 ständig zu erreichen.

