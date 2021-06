Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Orteingangsschild gestohlen

Hopsten (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag (01.06.21), 15.00 Uhr, und Mittwoch (02.05.21), 08.00 Uhr, in Hopsten an der Rüschendorfer Straße das Ortseingangsschild gestohlen. Die Täter lösten mit einem unbekannten Werkzeug die Befestigungsschrauben und nahmen das Schild mit. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Etwa 100 Meter hinter dem Orteingangsschild beginnt eine 30er-Zone, ein paar hundert Meter weiter befindet sich eine Grundschule. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie sucht Zeugen, die vom Diebstahl etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/ 591-4315.zu melden.

